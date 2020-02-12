Пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешат сойти на берег в Камбодже

ТАСС, 12 февраля. Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в порт Камбоджи, пассажиры смогут сойти на берег. Об этом сообщила компания - оператор судна Holland America Line.

"Westerdam в настоящее время направляется в Сиануквиль в Камбодже, где текущий круиз закончится. Мы прибудем в 07:00 по местному времени (03:00 мск) в четверг, 13 февраля, и останемся в порту в течение нескольких дней для высадки [с судна]. Гостям будет позволено сойти на берег. Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", - говорится в заявлении, размещенном в среду на странице компании в Facebook.

В компании также отметили, что в течение следующих нескольких дней пассажиры чартерными рейсами полетят в столицу страны Пномпень, откуда смогут вернуться домой. Holland America Line возьмет на себя все расходы по организации перелетов, а также полностью возместит расходы за путешествие.

"Все гости на борту здоровы и, несмотря на ошибочные сообщения, случаев заболевания коронавирусом [COVID-19] или подозрений на него на борту нет и никогда не было", - указали в компании.

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на новый коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Таиланд, Филиппины и Тайвань. Как сообщил корреспонденту ТАСС очевидец с судна, на борту лайнера находятся семь россиян.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.