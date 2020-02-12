Ветераны и юнармейцы почтили память маршала Чуйкова на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Памятная акция прошла в среду в Волгограде на Мамаевом кургане в честь 120-летия со дня рождения маршала, дважды Героя Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова. К могиле маршала, завещавшего похоронить его на высоте 102.0, как обозначался Мамаев курган на военных картах, возложили цветы его внук Николай Владимирович, ветераны, юнармейцы, кадеты, воины Волгоградского гарнизона, представители местных властей.

"День Победы 9 мая, день начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября, день Сталинградской победы 2 февраля - дед эти праздники любил больше, чем свой день рождения. А день рождения обычно отмечали без особых торжеств, дома просто собирались генералы, маршалы. С особым вниманием и заботой дед всегда относился к тем, кто служил в 62-й армии и прошел с ним от Сталинграда до Берлина", - рассказал журналистам Николай Чуйков.

Он поблагодарил волгоградцев за то, что в Волгограде чтят и помнят Чуйкова. "Огромный вам поклон за то, что вы делаете для сохранения памяти о моем деде, который прожил удивительную жизнь, много раз мог погибнуть… Ко мне, как к президенту фонда сохранения исторической памяти маршала Чуйкова, обращаются с Тольятти, Темрюка, с тех мест, которые ничем не связаны с именем деда, - он там не воевал, не жил. Но там его знают, человек внес свой вклад в историю, его помнят и ценят", - отметил внук маршала.

Вместе с внуком Чуйкова к могиле маршала возложил цветы и внук маршала Ивана Баграмяна, который носит имя деда - Иван. Они оба являются членами фонда полководцев Победы и долгие годы дружат. Внуки маршалов провели волгоградских школах и лицеях уроки мужества, встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками Сталинградской битвы.

О Чуйкове

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков родился 12 февраля 1900 года.

В 1942 году он стал командующим 62-й армией. В тот момент армия отошла на улицы Сталинграда и снабжалась через Волгу. Командование 62-й армией для Василия Чуйкова способствовало становлению его как командарма Великой Отечественной. Начинал Чуйков в Сталинграде с попыток переломить ситуацию в пользу Красной армии, с контрударов. Постепенно он перешел к более взвешенному сочетанию обороны и контрударов. В Сталинграде оказались востребованы и чуйковская скрупулезность, и твердость командования, и несомненное личное мужество на командном пункте в двух шагах от передовой. Под руководством Василия Чуйкова армия стала 8-й гвардейской.

После войны Чуйков занимал руководящие посты в командовании Группой советских войск в Германии, получив в 1948 году очередное звание генерала армии. В 1953-1960 годы он руководил Киевским военным округом. В 1955 году стал Маршалом Советского Союза. В 1960 году Василий Чуйков был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем министра обороны. С 1961 года и до отставки в 1972 году он был первым начальником Гражданской обороны СССР.

Василий Чуйков умер 18 марта 1982 года, согласно завещанию он был похоронен на Мамаевом кургане.