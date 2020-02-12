В РФ более 250 тыс. человек привлекли к ответственности за нарушения правил оборота оружия

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Росгвардия привлекла в прошлом году к административной ответственности более 250 тыс. человек, нарушивших правила оборота оружия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, почти 50 тыс. разрешений на гражданское оружие аннулированы.

"За истекший период (2019 год) сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 250,9 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечено 250,9 тыс. нарушителей. Аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что в прошлом году в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило более 2,4 млн заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной и охранной деятельности. Вместе с тем в Росгвардии добавили, что сейчас в пользовании граждан находится более 6,6 млн единиц оружия.

12 февраля отмечается 51-я годовщина со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии РФ.