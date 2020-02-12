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Астраханская область направит на меры социальной поддержки более 3,5 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом выделяемая на детские пособия, оплату проезда и коммунальных услуг для льготников сумма увеличилась более чем на 10%

АСТРАХАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области в 2020 году направят на меры социальной поддержки из бюджета региона 3 млрд 536 млн рублей. Средства пойдут, в том числе, на детские пособия, оплату коммунальных услуг для льготников, питание школьников младших классов, сообщил в среду журналистам спикер облдумы Игорь Мартынов.

В конце 2016 года в регион был принят законопроект под условным названием "социальный кодекс", который предполагал введение адресности и критерия нуждаемости для получения соцпомощи, ряд региональных льгот был приостановлен. Многие жители области были недовольны таким решением, проходили стихийные митинги. В администрации региона тогда поясняли, что принятие кодекса - вынужденная мера, связанная с экономическим кризисом. Последние несколько лет власти региона стараются постепенно возвращать и расширять меры социальной поддержки граждан.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что бюджет области стабильный, он вырос. Поэтому было принято решение возвращать и расширять материальную поддержку тем людям, которые в ней нуждаются. До принятия закона ("социального кодекса") на меры социальной поддержки направлялось 3 млрд 105 млн рублей. В этом году на эти цели будет направлено 3 млрд 536 млн, фактически мы больше чем на 10% увеличили суммы", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что до принятия "социального кодекса" в регионе было 463 236 льготников, в 2020 году число получателей пособий, выплат и компенсаций - 463 440 человек. К примеру, в этом году было возвращено бесплатное питание для школьников младших классов, увеличились пособия на ребенка, на приобретение школьной формы, канцтоваров, на проезд, на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для льготников. Кроме того, в перспективе принятие еще нескольких социальных инициатив, среди которых законопроект о выплате денег вместо земельных участков многодетным семьям. Он касается почти 4 тыс. человек, некоторые из которых в течение нескольких лет не могут получить положенную по закону землю.

По данным думы области, бюджет региона в 2020 году будет профицитным - доходы составят 50,9 млрд рублей, что составляет 118,5% к первоначальному бюджету 2019 года, расходы - 49,5 млрд (104,7%), профицит - 1,441 млрд рублей (2,8% от расходов).

Теги
РоссияАстраханская область
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