Адвокат подтвердил госпитализацию блогера Устинова, обвиняемого по пяти статьям УК РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уральский блогер Александр Устинов, которому предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, после избиения госпитализирован в больницу изолятора "Матросская тишина" в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Кулешов.

Ранее Кулешов сообщал ТАСС, что Устинову предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), дважды по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета").

"Факт подтверждаю", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Устинова в больницу изолятора "Матросская тишина" после избиения.

В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили, что осужденный получил травмы и был госпитализирован после конфликта со своим сокамерником в столичном СИЗО "Водник".

"В СИЗО-5 Москвы между подозреваемым А. Устиновым и одним из его сокамерников произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого арестованный получил травму и был незамедлительно направлен в лечебное учреждение. Гражданин Устинов находится под постоянным наблюдением врачей, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, от дальнейшей госпитализации пациент отказался", - сообщили в УФСИН. По данному факту проведена проверка, ее материалы направлены в ОМВД по Войковскому району.