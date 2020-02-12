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Гражданину Таджикистана с 11 детьми оформят бессрочный вид на жительство в РФ

Он, его супруга и дети проживают в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МВД приняло решение об оформлении бессрочного вида на жительство для гражданина Таджикистана с 11 детьми, с которыми он и его супруга проживают в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Главным управлением МВД России по Московской области принято решение об оформлении гражданину Республики Таджикистан Абдуманнону Сатторову бессрочного вида на жительство в РФ", - сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующее заявление в подразделение МВД поступило 27 сентября прошлого года.

Ранее его супруга через СМИ обратилась к органам власти Московской области с просьбой об оказании помощи в ускоренном рассмотрении обращения в связи с тем, что их семья, в которой воспитывается 11 детей, находится в сложной жизненной ситуации. В главке отметили, что теперь многодетный отец может получить необходимые документы, после чего имеет право обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания.

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