Госдума 13 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект о горячем питании школьников

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Об этом в среду журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Наверное, самый важный вопрос, который завтра будет рассмотрен, - это второе чтение законопроекта о бесплатном горячем питании в начальной школе", - проинформировал Жуков по итогам Совета Думы.

"Законопроект предусматривает все мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальной школы с первого по четвертый класс", - напомнил он. Документом предполагается поэтапное введение бесплатного школьного питания, это будет происходить с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании 6 февраля рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении с учетом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.