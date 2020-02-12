Захарова: попытки Польши поставить под вопрос память о войне чревато повторением трагедии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Попытки Варшавы подвергнуть сомнению итоги Второй мировой войны чреваты катастрофическими последствиями. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Повторением трагедии это чревато, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Это все должны понимать, что, когда открывается ящик Пандоры, когда на место героев приходят преступники, а герои объявляются антигероями, это чревато только одним - повторением этих же ошибок с катастрофическими последствиями".

Захарова отметила, что в Европе и в мире в целом происходят очень сложные процессы, связанные с миграцией, сломом коренных устоев, на которых строились государства. "В этих условиях еще переписывать историю 75-летней давности - это просто обрекать наши будущие поколения на повторение этих страшных, кровавых ошибок", - подчеркнула дипломат.

Статья польского дипломата Анджея Пшилебского под названием "Война началась не в 1941 году" была опубликована в немецкой газете "Меркише одерцайтунг" 8 февраля. Она вышла как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым. Пшилебский утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию, Прибалтику. Российская дипмиссия в Берлине во вторник выступила с заявлением, в котором констатировала, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы "польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты".