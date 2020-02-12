Reuters и Facebook запустили совместную программу проверки информации в соцсетях

ТАСС, 12 февраля. Информационное агентство Reuters и американская компания Facebook в среду заявили о запуске совместной программы, направленной на выявление недостоверной информации в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В нем отмечается, что в рамках программы Reuters будет оценивать достоверность фотографий, видео и сообщений пользователей соцсетей Facebook и Instagram из США. Эта программа будет функционировать не только в период подготовки к президентским выборам в США в 2020 году, но и после их завершения.

"Расширение нашей программы по проверке данных является важной частью нашей борьбы с недостоверной информацией. Мы очень рады, что Reuters присоединился к нам и мы уверены, что извлечем большую выгоду из их знаний и опыта по верификации сообщений пользователей", - заявил представитель Facebook.

Глава отдела по международному сотрудничеству Reuters также отметила большую важность совместной с Facebook программы. "Это [недостоверная информация] оказывает большое влияние на общество. Прекратить распространение фейковых новостей является ответственностью новостных агентств и интернет-платформ. Reuters обладает большим опытом в отслеживании, проверке и удалении информации, которую получают тысячи людей по всему миру, мы лучшие в проверке информации в социальных сетях", - добавила представитель агентства.

Руководство компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью, в последние годы подверглось жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.