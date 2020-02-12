BP пообещала достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовая корпорация BP намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя. Об этом говорится в докладе BP, который представил в среду новый глава корпорации Бернард Луни.

Цель, которую поставила перед собой BP, не означает, что корпорация откажется от добычи углеводородов, а в результате ее деятельности в атмосферу больше не будут поступать углекислота и другие парниковые газы. Достижение нулевого нетто-показателя означает, что все выбросы BP будут так или иначе компенсированы за счет мер, направленных на сокращение доли CO2 в атмосфере. Это может быть посадка лесов, осуществление проектов по улавливанию и хранению углерода, а также иные способы нивелировать вклад корпорации в изменение климата Земли.

"Углеродный "бюджет" планеты конечен и быстро уменьшается. Мы нуждаемся в скорейшем переходе к нулевым нетто-показателям, - заявил Луни. - Всем нам нужны надежные и доступные источники энергии, однако сегодня этого уже недостаточно. Эта энергия должна быть также чистой".

По словам нового главы BP, чтобы обеспечить мир экологически чистой энергией, мировая энергетическая отрасль должна будет претерпеть масштабные преобразования, которые обойдутся в триллионы долларов. "Это, безусловно, сложный вызов, но одновременно и потрясающая возможность. И мне, и нашим акционерам ясно, что BP необходимо измениться, чтобы сыграть в этом процессе свою роль и продолжать служить своей цели. Мы хотим измениться, и это будет правильный шаг как для BP, так и для всего мира", - добавил Луни, пообещав осуществить "фундаментальные преобразования" в деятельности корпорации.

Ранее BP обещала к 2050 году вдвое сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу, однако теперь ее цель соответствует климатическим обязательствам, взятым на себя правительством Великобритании, которое также намерено выйти на нулевой нетто-показатель выбросов в течение ближайших 30 лет.

Непосредственно после публикации доклада BP цена акций компании на Лондонской фондовой бирже выросла на 1,3% и продолжает держаться около новой отметки.