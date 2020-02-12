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Глава СК РФ назначил ряд служебных проверок в регионах после личного приема граждан

Всего Александр Бастрыкин принял обращения от 11 человек. Часть из них касалась уголовных дел, связанных с халатностью врачей и оказанием медицинских услуг ненадлежащего качества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил ряд служебных проверок после личного приема граждан в Москве. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, он принял 11 человек из Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Томской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

"Всего Александр Бастрыкин сегодня принял 11 граждан. По результатам личного приема председатель Следственного комитета практически по всем материалам и уголовным делам назначил служебные проверки. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль", - сказала Петренко.

Жительница Томской области пожаловалась Бастрыкину на решение суда по делу о мошенничестве, совершенном в отношении ее мужа, и непривлечение к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет технику. Заявительница из Краснодарского края обратилась в связи с длительным расследованием гибели ее мужа при обвале грунта во время земляных работ в марте прошлого года. Долгое время следователями уголовное дело не возбуждалось, следствие мотивировало это отсутствием зафиксированных трудовых отношений между погибшим и организацией. В итоге уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Жительница Ставрополья обратилась по расследованию уголовного дела об исчезновении в феврале 2008 года ее брата и его знакомого в Кемеровской области. Она считает, что к исчезновению ее родственника может быть причастен директор данного магазина, состоявший с потерпевшими в деловых отношениях. "В ходе следствия указанная версия была проверена следователями, однако уголовное дело было приостановлено. В настоящее время женщина просит наказать лиц, виновных в убийстве ее брата и его знакомого. Но уже 12 лет расследование не двигается с мертвой точки", - отметила Петренко.

Дела в отношении врачей

Житель Белгородской области пожаловался Бастрыкину на расследование дела в связи со смертью его новорожденного ребенка. В июне 2018 года в перинатальном центре жене мужчины провели операцию, в результате которой родился ребенок. Спустя несколько часов малыш умер из-за внутриутробного грибково-бактериального сепсиса. "По мнению заявителя, допущена волокита по уголовному делу, не выполнен полный комплекс следственных действий, и он опасается, что уголовное дело не дойдет до суда, а виновные лица не будут привлечены к ответственности. Мужчина также заявил, что представляет интересы 22 человек, чьи дети также умерли в данном перинатальном центре", - отметила представитель СК.

Жительница Кемеровской области выразила несогласие с приостановлением следствия по уголовному делу в связи со смертью ее мужа в конце октября 2017 года в Таштагольской больнице. Женщина считает, что оказание ненадлежащего качества медицинских услуг врачами больницы привело к гибели ее супруга. "По уголовному делу, возбужденному по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователями назначены и проведены две судебные экспертизы, выводы которых противоречат друг другу. С целью устранения сомнений в обоснованности заключений экспертов следствием назначена повторная (третья) экспертиза", - пояснила Петренко. Также женщина просит ознакомить ее с постановлением о назначении экспертизы.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело о халатности врачей. Все дела переданы в центральный аппарат СК и назначены служебные проверки в отношении региональных следователей.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский крайНижегородская областьСтавропольский крайБелгородская областьКемеровская областьТомская область
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