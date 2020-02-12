Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые медали к 75-летию Победы

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Первые медали к 75-летию Победы в Ставропольском крае вручил губернатор Владимир Владимиров. Награды получили участница Великой Отечественной войны, служившая радиотелеграфисткой, и труженик тыла, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"На Ставрополье состоялись первые награждения медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Губернатор края Владимир Владимиров вручил их участнице войны, жительнице Ставрополя Тамаре Ениной и труженику тыла Николаю Бочарникову, проживающему в Михайловске", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, в Ставропольском крае в год 75-летия Победы юбилейные медали получат около 10 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других ветеранов.

96-летняя Тамара Енина, в числе первых получившая медаль на Ставрополье, ушла добровольцем на фронт в 1944 году. Она служила радиотелеграфистом, пройдя в годы войны Смоленскую область, Прибалтику, Белоруссию, Восточную Пруссию и территории Дальнего Востока. Николай Бочарников в годы войны трудился в колхозе в Воронежской области, в мирное время работал в сельском хозяйстве Ставрополья, на промышленных предприятиях, на Северо-Кавказской железной дороге.

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена в июне 2019 года указом президента Российской Федерации. Медалью будут награждены ветераны войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в Победу.