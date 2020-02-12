{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые медали к 75-летию Победы

Награды получили участница войны, служившая радиотелеграфисткой, и труженик тыла

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Первые медали к 75-летию Победы в Ставропольском крае вручил губернатор Владимир Владимиров. Награды получили участница Великой Отечественной войны, служившая радиотелеграфисткой, и труженик тыла, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"На Ставрополье состоялись первые награждения медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Губернатор края Владимир Владимиров вручил их участнице войны, жительнице Ставрополя Тамаре Ениной и труженику тыла Николаю Бочарникову, проживающему в Михайловске", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, в Ставропольском крае в год 75-летия Победы юбилейные медали получат около 10 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других ветеранов.

96-летняя Тамара Енина, в числе первых получившая медаль на Ставрополье, ушла добровольцем на фронт в 1944 году. Она служила радиотелеграфистом, пройдя в годы войны Смоленскую область, Прибалтику, Белоруссию, Восточную Пруссию и территории Дальнего Востока. Николай Бочарников в годы войны трудился в колхозе в Воронежской области, в мирное время работал в сельском хозяйстве Ставрополья, на промышленных предприятиях, на Северо-Кавказской железной дороге.

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена в июне 2019 года указом президента Российской Федерации. Медалью будут награждены ветераны войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в Победу.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл примет участие во встрече глав православных церквей в конце февраля
Встреча пройдет в Иордании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС