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В Ингушетии проведут массовый забег к 250-летнему юбилею единения республики с Россией

Три победителя забега разделят призовой фонд в размере 100 тыс. рублей

МАГАС, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии при содействии мэрий Магаса и Назрани проведет 1 марта, когда в республике отмечают День джигита, массовый забег, приуроченный к 250-летнему юбилею вхождения Ингушетии в состав России. Организаторы планируют, что в нем примут участие более тысячи жителей разных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Забег пройдет под девизом "Навеки с Россией". "Расстояние пробега составит более 6 км. Предполагается участие более тысячи участников, которые поборются за места на пьедестале почета", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Как сообщается, старт забега состоится у стометровой башни Согласия в Магасе, а финишируют участники уже в Назрани у Дворца спорта им. Берда Евлоева. Первая тройка победителей разделит между собой призовой фонд в 100 тыс. рублей.

"Мы фактически объединяем два праздника во благо популяризации спортивного туризма в регионе, как общедоступного и эффективного средства физического, патриотического и экологического воспитания населения", - передает пресс-служба слова председателя комитета Беслана Мизиева.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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