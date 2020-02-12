Слуцкий заявил, что депутаты Думы будут продвигать идею об институте исторической памяти

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международный институт исторической памяти позволит противостоять фальсификации истории, депутаты Госдумы будут продвигать эту инициативу спикера палаты Вячеслава Володина на всех международных площадках. Об этом в среду журналистам заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обязательно будем продвигать инициативу председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина о создании международного института исторической памяти на всех межпарламентских площадках. В первую очередь - на полях ближайшей сессии ПА ОБСЕ (Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) в Вене, а также в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Уверен, что это предложение, помимо делегации Сербии, поддержат все государства, которым дорога правда о Великой Победе и подвиге советского солдата, освободившего Европу от фашизма", - сказал Слуцкий.

По его словам, "открытие института исторической памяти вкупе с созданием комплекса архивных документов о Второй мировой войне с широким международным доступом, о котором говорил 15 января президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, позволит сформировать эффективный инструмент по борьбе с фальсификацией истории" и разрушениями памятников воинам-освободителям в ряде европейских стран. "Мы как наследники победителей обязаны защитить правду о самой кровопролитной войне в истории человечества", - резюмировал Слуцкий.

В среду Володин предложил создать институт защиты исторической памяти с привлечением зарубежных парламентариев и экспертов. Эту инициативу он озвучил в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и сербским парламентом при участии председателя Народной скупщины Сербии Майи Гойкович.