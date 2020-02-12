Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Netflix

ТАСС, 12 февраля. Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Нидерландах, а также Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с просмотром видео (около 62%), еще 29% жалуются на отсутствие соединения, порядка 8% не могут войти в учетную запись.