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Более 35 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Моя страна - моя Россия"

Самыми популярными номинациями организаторы конкурса назвали проекты, которые связаны с развитием образования и сохранением памяти о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Моя страна - моя Россия" получили более 35 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"За полмесяца до окончания регистрации о своем желании участвовать в конкурсе заявили 35,4 тыс. человек. Заявки приходят из всех регионов России, на текущий момент в лидерах Приволжский федеральный округ - 28,5% от общего числа конкурсантов. Еще 22,4% - из Центрального федерального округа", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что в 2019 году в конкурсе участвовали 34,6 тыс. человек.

В пресс-службе отметили, что самые популярные номинации это проекты, которые связаны с развитием образования и сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

"На сегодня 5,8 тыс. человек подали заявки и готовы предложить проекты, направленные на развитие дошкольного и общего образования, внедрение цифровых технологий в учебный процесс, разработку интеллектуальных систем обучения, разработку, развитие и тиражирование эффективных методик", - отметил Юрий Зинченко, президент Российской академии образования, которая участвует в проведении конкурса по этой номинации.

В номинации "Моя страна. Моя история. Моя победа", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут представлены проекты, направленные на формирование патриотизма и гордости за неоценимый вклад советского народа в победу над фашизмом, сохранение и восстановление исторической памяти о Великой Отечественной войне в России и за рубежом, проведение мероприятий по поддержке ветеранов войны и труда. "Отрадно, что номинация вызвала высокий интерес молодежи, - рассказал Александр Безбородов, ректор РГГУ, который помогает в проведении конкурса по этой номинации. - Заявки подали уже 5,2 тыс. человек", - добавил он.

О конкурсе

"Моя страна - моя Россия" - всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для его развития. Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

После окончания приема заявок с 25 февраля по 1 апреля проведут заочную экспертизу проектов и определят участников очного этапа, который пройдет с 1 апреля по 6 июня для участников старше 18 лет. С 3 по 6 июня пройдет награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗинченко, Юрий Петрович
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