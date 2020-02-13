Дума обсудит президентские поправки о бесплатном горячем питании для младшеклассников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников с учетом поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным.

Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию. Поправки президента дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не реже одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка.

Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законопроект, к которому предложены президентские поправки, был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Как отмечала Яровая, ряд нововведений выходит за пределы регулирования вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым горячим питанием инвалидов и пациентов социальных учреждений.

"Москва кормила и кормить будет, 80% [субъектов РФ] кормили и кормить будут, но есть регионы, которые и этого не делали. И теперь государство будет финансировать начальную школу, а на высвобождающиеся деньги, я надеюсь, те регионы, которые кормили, расширят перечень тех, кто дальше - после начальной школы есть средняя и так далее. Теперь ответственность государства за питание детей будет в законе, и ответственность эта будет определена суммой [федерального] бюджета, деньгами", - пояснил ТАСС суть поправок первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, раньше за питание в школе отвечал даже не региональный бюджет, а муниципальный. "Представьте себе сельсовет, у которого есть школа. Какие у них там деньги? Мама кормит и все. А сегодня деньги по этой цепочке будут доходить до муниципалитетов, это мощная поддержка", - заявил он.