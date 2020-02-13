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В Приморье пришло весеннее тепло

В регионе среднесуточная температура воздуха на 10-18 градусов превышает норму

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха в Приморском крае в среду и четверг на 10-18 градусов превышает норму. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Приморского гидрометцентра, такое тепло характерно для марта, но не для февраля. На конец января и начало февраля в Приморском крае обычно выпадают холодные дни.

"В среду в Приморье температура воздуха составила плюс 3 - плюс 11 градусов, во Владивостоке столбик термометра поднялся выше 6 градусов тепла, что близко к рекордному показателю на эту дату. Уже второй день среднесуточная температура на 10-18 градусов выше нормальных значений на эти даты. Это наиболее характерно сейчас для южных и западных районов Приморья", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на тепло, на большей части территории края высота снежного покрова находится на нормальном уровне или даже выше. При этом для восточного побережья, отдельных участков юго-восточных и западных районов высота снега составляет 12-67% нормы. Уровень воды на большинстве рек края преимущественно выше средних многолетних значений на 0,2-0,5 м и только на отдельных участках рек центральных, западных районов уровень ниже средних многолетних значений до 0,3 м.

В 2019 году пожароопасный сезон в крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался уже в январе. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", в прошлом году в крае произошло 578 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га. В то же время август 2019 года в крае оказался самым дождливым за всю историю наблюдений: всего семь солнечных дней и трехмесячная норма осадков.

Теги
РоссияПриморский край
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