В Хабаровском крае будут активнее привлекать молодежь к работе в правительстве региона

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будут активнее привлекать студентов высших учебных заведений на практику в органы исполнительной власти, а также разработают программу квотирования, при которой часть мест в министерствах будет закреплена за молодыми специалистами, сообщил глава региона Сергей Фургал на встрече со студентами в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в четверг.

"Я подписал распоряжение о том, чтобы максимально большое количество [студентов] с этого года набирать на практику в правительство Хабаровского края, чтобы как можно больше студентов проходило практику у нас", - сказал Фургал.

Он отметил, что правительство региона испытывает "колоссальный дефицит квалифицированных специалистов, креативных, желающих и умеющих работать". Студентов на практику в правительство края стали активно привлекать с прошлого года.

Фургал также сообщил, что в правительстве региона разрабатывается программа квотирования, по которой определенный процент мест в министерствах и других структурах исполнительной власти должны занимать молодые специалисты. "Мы сможем реализовать программу процентного соотношения, квотирования, то есть к нам будет приходить, к примеру, 100 студентов на практику, и 30% будет гарантировано оставаться работать у нас", - сказал глава региона.