Комитет Думы одобрил поправки о расширении программы маткапитала по предложению Путина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал палате принять поправки "Единой России", направленные на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.

В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Единороссы внесли соответствующие поправки, предложив их ко второму чтении законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Поправки в первую очередь продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.

Как сообщил ранее руководитель думских единороссов Сергей Неверов, поправки также сокращают срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до пяти дней, за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет фактически в беззаявительном порядке. Сократится и срок оказания услуги по направлению маткапитала на те или иные цели (выдача средств) - с месяца до 10 дней. В целом нынешний список из 18 документов, которые нужно предоставить, чтобы получить и направить маткапитал, сократится до одного - заявления при распоряжении маткапиталом.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.