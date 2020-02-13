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"Единая Россия" предлагает ГИБДД создать единую базу данных о пробеге автомобилей

В партии заявили, что доступ к информации о пробеге должен быть бесплатным
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена обсудить с ГИБДД инициативу о создании единой бесплатной базы данных, содержащей информацию о пробеге автомобилей. Об этом говорится в сообщении, размешенном в четверг на сайте партии.

"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Необходимо обсудить это с представителями ГИБДД. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега", - приводятся в сообщении слова координатора партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги", заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

По его словам, доступ к базе данных должен быть бесплатным, а содержать она должна информацию о пробеге, которая фиксируется при прохождении очередного техосмотра. "На мой взгляд, она [база данных] должна содержать информацию о марке и номере автомобиля плюс данные об изменении его пробега", - подчеркнул Афонский.

"Скручивание пробега опасно не только тем, что покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии, но и тем, что на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа", - пояснил координатор партпроекта.

Афонский констатировал, что в настоящий момент на сайтах частных объявлений немало предложений о продаже подержанных машин. Только в 2019 году в общей сложности было перепродано 5,4 млн легковых автомобилей, нередко со скрученным пробегом. "Знание о реальном пробеге важно и для страховщиков, поскольку они используют эти данные для расчета износа автомобиля", - уточнил он.

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