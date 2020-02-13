Беглов предложил открыть в Ашхабаде памятник воинам из Туркмении, защищавшим Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита в Туркмению предложил установить в Ашхабаде памятник воинам-туркменистанцам, защищавшим Ленинград во время Великой Отечественной войны. Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора, эту инициативу он озвучил на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Александр Беглов пригласил делегацию Туркменистана в Петербург на празднование 9 мая. На Пискаревском мемориальном кладбище, где по традиции возлагаются венки и цветы, установлена плита в честь воинов-туркменистанцев, защищавших Ленинград в годы блокады. В годы войны Туркменская ССР приняла более 300 эвакуированных ленинградцев, в том числе детей. В этой связи губернатор обратился к президенту Туркменистана с предложением установить в Ашхабаде памятник воинам-туркменистанцам, защищавшим Ленинград", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Беглов предложил создавать музеи, посвященные обороне и блокаде Ленинграда, на петербургских предприятиях, в школах и учреждениях, работавших в годы войны, а также развивать выставки и музеи, посвященные блокаде Ленинграда, в странах СНГ, представители которых помогали защищать город во время Великой Отечественной войны, и в российских городах, куда эвакуировали ленинградцев.

На встрече с президентом Туркмении, по сообщению пресс-службы Смольного, Беглов обсудил также вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Он сообщил о готовности петербургских предприятий принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора "Север-Юг" и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, оказать поддержку в строительстве судов для Каспийского бассейна, поделиться опытом в модернизации тепловых электростанций.

Петербургские специалисты также готовы участвовать в модернизации концернов "Туркменгаз" и "Туркменнефть", Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Фармацевтические компании Петербурга могут поставлять лекарственные препараты, в частности, инсулин, сообщила пресс-служба.