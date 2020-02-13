Дума одобрила выплату подъемных контрактникам, направляемым не на воинские должности

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о выплате подъемного пособия и суточных военным-контрактникам, переезжающим в связи с назначением на должность, не являющуюся воинской - например, преподавателя в учебном военном центре при вузе.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего не соответствующим конституции пункт закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". В соответствии с ним подъемное пособие не предоставляется при переезде на новое место службы тем военнослужащим, которые назначаются на должности преподавателей, не являющиеся воинскими, в учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Как отмечают авторы законопроекта, лица, направленные не на воинские должности в иной населенный пункт без приостановления несения военной службы, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, их работа направлена на обеспечение обороны страны.

В связи с этим инициативой закрепляется, что "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается подъемное пособие и суточные при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы".