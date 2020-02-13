Кремль обновит альбом о 20-летии работы Путина на высших постах материалами 2015-2019 гг.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кремль опубликует в четверг заключительную часть материалов альбома, посвященного работе Владимира Путина на высших государственных постах в последние 20 лет. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новые фотографии и видеоролики будут посвящены работе Путина в последние пять лет.

"Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов, которые мы публиковали последние месяцы, - отметил Песков. - Речь пойдет о 2015-2019 годах".

Проект "Путин. 20 лет" появился на кремлевском портале в конце прошлого года по случаю юбилея событий 31 декабря 1999 года, когда после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства. Сначала на сайте были выложены избранные фото- и видеоматериалы, относящиеся к периоду с 2000-го по 2004 год включительно. В середине января альбом был пополнен фотокарточками и видеозаписями, касающимися периода работы Путина на постах президента и премьер-министра в 2005-2009 годах. В конце января туда были добавлены материалы, охватывающие период с 2010-го по 2014 год.