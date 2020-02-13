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Директор карельской школы запретила восьмикласснице носить юбку из-за "толстоватых ног"

На появившемся в интернете видео женщина отчитывает школьницу за длину юбки и говорит, что она в ней выглядит "пошло и некрасиво"

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 февраля. /ТАСС/. Управление образования администрации Петрозаводска начало служебную проверку после публикации в социальных сетях видео, где, предположительно, директор городской школы №5 указывает ученице на ее толстые ноги. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе мэрии столицы Карелии.

В четверг большой резонанс в сети получило видео, снятое в 2018 году в одной из школ Петрозаводска, на котором директор отчитывает восьмиклассницу за длину юбки. В кабинете женщина говорит, что у девушки "толстоватые ноги", и в такой юбке она выглядит "пошло и некрасиво".

"По данному факту в отношении директора проводится служебная проверка", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС информированный источник, речь идет о директоре СОШ №5 Марине Фоминой, однако в администрации города не стали называть личные данные директора. В учебном заведении агентству ответили, что сейчас Фомина находится на больничном.

Разбираться в ситуации начали после широкого обсуждения видео в СМИ и социальных сетях. Пользователи считают, что директор не имела права оскорблять ученицу, но в то же время высказывают мнение, что ходить на уроки в мини-юбке неуместно.

Теги
РоссияКарелия
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