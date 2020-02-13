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Минюст предложил создать реестр судебных медиаторов

Ведомство также предлагает прописать в законодательстве, чтобы судьи могли отправлять стороны к медиаторам, если одна из сторон считает, что судебного разбирательства можно избежать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции предлагает создать в России реестр медиаторов - независимых посредников, которых привлекают стороны для решения спора по существу. Об этом сообщил в четверг заместитель министра юстиции Денис Новак на пленарной сессии XVII Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге.

"Представители деловых кругов сетуют, что мало известно, к каким медиаторам можно обращаться. И от них был запрос, чтобы появился госресурс, где были бы достоверные сведения о тех профессиональных медиаторах, которых можно привлечь при возникновении потребности. Предлагается закрепить за Минюстом соответствующие полномочия, чтобы [стороны смогли] в заявительном порядке получать сведения о профессиональных медиаторах", - сказал Новак.

Также замминистра добавил, что Минюст предлагает прописать в законодательстве, чтобы судьи могли отправлять стороны к медиаторам, если одна из сторон считает, что судебного разбирательства можно избежать.

XVII Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" проходит в Екатеринбурге 13-14 февраля. На нее приехали практикующие юристы и представители научного сообщества из разных стран. Тема конференции этого года обозначена как "Примирение в праве: компромисс или уступка?".

Теги
РоссияНовак, Денис Васильевич
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