Криптонит Startup Challenge: как профинансировать свой стартап

Идея открыть свое собственное дело, создать что-то, что не только принесет деньги и успех, но и, возможно, повлияет на ход развития технологий, влечет многих. Почти все главные технологические гиганты современности когда-то были стартапами, а история о том, что Apple была основана тремя приятелями в гараже, стала частью массовой культуры.

Несмотря на то, что сейчас, в эпоху доступного интернета, бума частного предпринимательства и краудфандинга, основать стартап, казалось бы, гораздо проще, чем раньше, начинающие бизнесмены все равно сталкиваются с теми же проблемами, что и раньше. Где взять финансирование? Как понять, что твоя идея "рабочая" до того, как ты вложишь в нее все свои накопления? Можно ли получить поддержку от государства? Многие потенциально успешные проекты могут не дожить до релиза только потому, что их создатели вовремя не находят ответы на все эти вопросы.

Задача Криптонит Startup Challenge (16+) - не только найти самые интересные идеи и выделить на них 10 миллионов рублей из призового фонда, но и помочь довести эти идеи до реализации, курировать разработку, давать советы и показывать проекты потенциальным инвесторам. По словам Ивана Стрешинского, генерального директора USM Management и одного из членов жюри конкурса, "не на идею, а на реализацию приходится львиная доля ценности стартапа. Идея без реализации почти ничего не стоит". Поэтому Криптонит Startup Challenge - не просто конкурс, где победитель получает разовое финансирование - и на этом его участие кончается. Он направлен в первую очередь на долгосрочную перспективу.

Четкие правила

Принять участие в конкурсе могут технологические стартапы со всей России, причем даже проекты без зарегистрированного юридического лица. К рассмотрению принимаются идеи в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, интернета вещей, а также робототехнических систем, телекоммуникаций, обработки данных и аппаратного обеспечения.

Подать заявку можно на сайте Криптонит Startup Challenge. Каждую из них рассмотрит экспертный совет конкурса. Судьи будут принимать во внимание пять важных критериев: степень масштабируемости бизнеса, технологические характеристики продукта, потенциал роста, потенциал рынка и уровень команды. По каждому из этих критериев участники могут получить от 1 до 5 баллов. Наиболее интересные проекты попадут в отборочный раунд, который пройдет в Москве, и представителям стартапов не из столицы организаторы оплатят дорогу и проживание на все время соревнований.