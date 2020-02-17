Криптонит Startup Challenge: как профинансировать свой стартап

Идея открыть свое собственное дело, создать что-то, что не только принесет деньги и успех, но и, возможно, повлияет на ход развития технологий, влечет многих. Почти все главные технологические гиганты современности когда-то были стартапами, а история о том, что Apple была основана тремя приятелями в гараже, стала частью массовой культуры.
Несмотря на то, что сейчас, в эпоху доступного интернета, бума частного предпринимательства и краудфандинга, основать стартап, казалось бы, гораздо проще, чем раньше, начинающие бизнесмены все равно сталкиваются с теми же проблемами, что и раньше. Где взять финансирование? Как понять, что твоя идея "рабочая" до того, как ты вложишь в нее все свои накопления? Можно ли получить поддержку от государства? Многие потенциально успешные проекты могут не дожить до релиза только потому, что их создатели вовремя не находят ответы на все эти вопросы.
Задача Криптонит Startup Challenge (16+) - не только найти самые интересные идеи и выделить на них 10 миллионов рублей из призового фонда, но и помочь довести эти идеи до реализации, курировать разработку, давать советы и показывать проекты потенциальным инвесторам. По словам Ивана Стрешинского, генерального директора USM Management и одного из членов жюри конкурса, "не на идею, а на реализацию приходится львиная доля ценности стартапа. Идея без реализации почти ничего не стоит". Поэтому Криптонит Startup Challenge - не просто конкурс, где победитель получает разовое финансирование - и на этом его участие кончается. Он направлен в первую очередь на долгосрочную перспективу.
Четкие правила
Принять участие в конкурсе могут технологические стартапы со всей России, причем даже проекты без зарегистрированного юридического лица. К рассмотрению принимаются идеи в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, интернета вещей, а также робототехнических систем, телекоммуникаций, обработки данных и аппаратного обеспечения.
Подать заявку можно на сайте Криптонит Startup Challenge. Каждую из них рассмотрит экспертный совет конкурса. Судьи будут принимать во внимание пять важных критериев: степень масштабируемости бизнеса, технологические характеристики продукта, потенциал роста, потенциал рынка и уровень команды. По каждому из этих критериев участники могут получить от 1 до 5 баллов. Наиболее интересные проекты попадут в отборочный раунд, который пройдет в Москве, и представителям стартапов не из столицы организаторы оплатят дорогу и проживание на все время соревнований.
В финал конкурса выйдут только десять стартапов. Именно они должны будут представить свой проект на пятнадцатиминутной презентации перед жюри.
Мощный состав жюри
В 2019 году на финал конкурса собрались более 150 партнеров - руководителей и топ-менеджеров российских и международных компаний и организаций: от фонда "Сколково" и "Вымпелкома" до Google и Intel.
В жюри финала вошли семеро руководителей крупнейших российских компаний: Антон Черепенников, основатель "ИКС Холдинга", индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса госкорпорации "Ростех" Сергей Сахненко, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, генеральный директор "МегаФон" Геворк Вермишян, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, старший партнер и управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко и генеральный директор USM Management Иван Стрешинский.
В новом сезоне эксперты Криптонит Startup Challenge проведут с участниками диагностическую сессию: техническую оценку, в рамках которой стартаперы получат практические рекомендации по доработке проекта и по его подготовке к пилоту.
Столь мощный и разнообразный экспертный состав помогает участникам "засветиться" перед потенциальными инвесторами. Каждый из вышедших в финал стартапов сможет привлечь внимание технологических "топов" и в дальнейшем имеет шансы получить от них, например, предложение о сотрудничестве или дополнительные денежные инвестиции.
Например, стартап умной системы вывоза отходов Wasteout не победил в прошлогоднем Криптонит Startup Challenge, однако компания уже запустила с одним из партнеров пилотный проект в Москве в рамках программы "Умный город". А несколькими стартапами сразу после финала заинтересовались "МегаФон" и Mail.ru Group.
Кроме того, конкурс широко освещается в российской профильной прессе. По словам Сергея Шлыкова, чей стартап Chatme.ai получил в прошлом году приз зрительских симпатий, публикации в СМИ помогли заинтересовать потенциальных клиентов.
Призовой фонд в 10 миллионов долларов
Победители разделят между собой денежный приз в 10 миллионов рублей. Эти деньги предприниматели смогут потратить на доработку технологической базы своих проектов или на развитие бизнеса. В прошлом году победу одержал стартап ИБРиС, создавший систему биометрической идентификации личности по голосу, лицу и радужной оболочке глаз. Вторым победителем стал Iris Devices, разработавший комплекс аппаратно-программных средств дистанционного мониторинга состояния здоровья человека.
Прием заявок на Криптонит Startup Challenge (16+) продлится до 15 марта 2020 года. Для регистрации необходимо заполнить анкету. Конкурс проходит с 10.02.2020 по 31.06.2020. С информацией об организаторе, правилах, количестве призов можно ознакомиться на сайте kryptonite-startup.ru.
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