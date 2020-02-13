Путин поддержал идею отражения в Конституции защиты данных граждан РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства. Об этом он сказал в четверг во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью", - сказал Путин на встрече с рабочей группой в четверг.

По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных. "Потому что оборот данных и защита данных граждан - это, как мне кажется, дело государственное и должно находиться в ведении государства. В дальнейшем уже это позволит формировать актуальную нормативно правовую базу для других законов", - сказала она.