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Водонаеву опросили в рамках проверки ее публикаций в Instagram

Уголовное дело в отношении нее не возбуждалось
Алена Водонаева Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Алена Водонаева
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция опросила телеведущую Алену Водонаеву в рамках проверки ее публикаций в Instagram относительно проблем демографии, уголовное дело в отношении нее не возбуждалось. Об этом журналистам сообщила в четверг представляющая ее интересы юрист Екатерина Гордон.

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"Проверка продолжается по двум заявлениям, поступившим в полицию из-за высказываний Водонаевой в Instagram. Полицейские вели себя деликатно, с нее взяли письменное объяснение", - сказала Гордон. По словам самой Водонаевой, все вопросы касались ее публикаций о проблемах демографии. Телеведущая при этом отметила, что впредь будет внимательна в выражениях. "Вся эта ситуация показала, что надо внимательно относиться к формулировкам. И я буду внимательнее", - сказала она.

Ее адвокат Андрей Князев считает, что ни уголовного, ни административного состава в высказываниях Водонаевой не было. "Этот пост не содержит никаких призывов, оскорблений и унижений в адрес какой-либо социальной группы. Она выразила исключительно свое личное отношение к той проблеме, которую восприняла глубоко", - добавил он.

Ранее Водонаеву вызвали в отдел МВД по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. Проверка проводится по заявлениям граждан на предмет наличия в высказываниях Водонаевой признаков состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Водонаева в "Инстаграме" высказала мнение, что в России начнут рожать детей ради социальных выплат. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что она должна быть привлечена к ответственности по принятому недавно закону о наказании за оскорбление общества.

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