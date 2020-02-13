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75-летие Победы

В Сочи открылась выставка о людях искусства в годы Великой Отечественной войны

Посетители экспозиции смогут узнать, как создавались песня "Священная война", Седьмая симфония Шостаковича и кинофильм "Два товарища"

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Новая выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли в ней людей искусства, открылась в Зимнем театре Сочи в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра.

"Баллада о войне и Победе". Под таким названием в главном фойе Зимнего театра в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета открылась новая выставка. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли в ней людей искусства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выставка состоит из восьми частей, каждая из которых посвящена разным периодам войны и раскрывает истории создания известных музыкальных, литературных и кинематографических произведений. На ней представлены фотографии, газетные вырезки, письма, плакаты и киноафиши. В живописных работах на фоне исторических событий представлены факты биографий писателей, композиторов и артистов, участвовавших в войне. На выставке можно увидеть, как создавались песня "Священная война", Седьмая симфония Шостаковича и кинофильм "Два товарища".

"Произведения искусства этих лет стали поддержкой и фронтовикам, и всем, оставшимся в тылу, напоминанием о нормальной мирной жизни, они давали силы преодолевать себя и верить в победу. Люди искусства внесли особый неоценимый вклад в победу над фашизмом", - отметили в пресс-службе.

Материалы выставки представлены из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля, Государственной Третьяковской галереи, Государственного национального музея кино, Российского национального музея музыки. Экспозицию в Зимнем театре будут показывать до 23 февраля.

Теги
РоссияКраснодарский крайБашмет, Юрий Абрамович75-летие Победы
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