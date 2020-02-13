Посольство РФ в Нидерландах принимает все меры для защиты от взрывов почтовых посылок

ГААГА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Российское посольство в Нидерландах принимает все необходимые меры для обеспечения защищенности диппредставительства, сотрудников и членов их семей от любых посягательств. Об этом заявили ТАСС в четверг в самом посольстве, комментируя череду взрывов почтовых посылок в стране.

"Как было установлено полицией Нидерландов, имевшие место 12 и 13 февраля взрывы почтовых отправлении связаны с вымогательством неизвестными злоумышленниками денежных средств, - отметили в диппредставительстве. - Объектами противоправных действий были лишь коммерческие структуры Нидерландов. Органы государственных или местных властей опасности не подвергались".

"В настоящее время у правоохранительных органов отсутствуют сведения о наличии какой-либо угрозы безопасности российским загранучреждениям в королевстве, - подчеркивается в сообщении. - Вместе с тем посольство, как всегда в подобных случаях, принимает все исчерпывающие меры, направленные на обеспечение защищенности диппредставительства, сотрудников и членов их семей от любых посягательств в соответствии с имеющимися нормативными документами МИД России".

Ранее в четверг в отделении банка ING произошел взрыв почтовой посылки. Конверт со взрывчатым веществом также был обнаружен в городе Лёсден, однако он был нейтрализован саперами. Почтовое отправление предназначалось для компании Unisys. Днем ранее взорвались еще две посылки. Один из взрывов произошел в центральном отделении сортировки почты банка ABN Amro в Амстердаме, другой - в отделении японской компании Ricoh в Керкраде. В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала.

Полиция считает, что все эти случаи связаны между собой. Отправитель конвертов требует определенную сумму в биткоинах и угрожает продолжить свою деятельность в случае отказа. Пока в результате взрывов никто не пострадал.