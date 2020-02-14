Доску в память об открывших Антарктиду русских мореплавателях установят на юге Аргентины

УШУАЯ /Аргентина/, 14 февраля. /ТАСС/. Памятная доска в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым была передана в четверг в дар морскому музею аргентинского города Ушуая. Табличку установят в новом зале центра, который будет посвящен исследованию южного континента.

В музее также открылись три выставки, приуроченные к 200-летию открытия Антарктиды и заходу в порт Ушуаи учебных парусников Росрыболовства "Паллада" и "Крузенштерн". В экспозиции вошли копии карт, составленных Беллинсгаузеном, и литографий, изготовленных членом экспедиции, работы российских фотографов на морскую тематику и офорты, выполненные учащимися санкт-петербургской художественной школы имени М. К. Аникушина. Выставки были подготовлены при поддержке Русского географического общества, представительства Россотрудничества в Аргентине и фонда "Русский дом на краю света".

"Надеюсь, что такого рода мероприятия будут действительно способствовать лучшему взаимопониманию между нашими народами, которое базируется на дружбе и глубоком уважении", - сказал на церемонии посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Паллада" и "Крузенштерн" вместе с еще одним барком Росрыболовства "Седов" совершают кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы. "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - 8 декабря из Калининграда. На борту парусников пройдут мореходную практику в общей сложности 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании и преодолеют около 100 тыс. морских миль.