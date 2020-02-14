{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доску в память об открывших Антарктиду русских мореплавателях установят на юге Аргентины

Посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов надеется, что такого рода мероприятия будут способствовать лучшему взаимопониманию между народами двух стран

УШУАЯ /Аргентина/, 14 февраля. /ТАСС/. Памятная доска в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым была передана в четверг в дар морскому музею аргентинского города Ушуая. Табличку установят в новом зале центра, который будет посвящен исследованию южного континента.

В музее также открылись три выставки, приуроченные к 200-летию открытия Антарктиды и заходу в порт Ушуаи учебных парусников Росрыболовства "Паллада" и "Крузенштерн". В экспозиции вошли копии карт, составленных Беллинсгаузеном, и литографий, изготовленных членом экспедиции, работы российских фотографов на морскую тематику и офорты, выполненные учащимися санкт-петербургской художественной школы имени М. К. Аникушина. Выставки были подготовлены при поддержке Русского географического общества, представительства Россотрудничества в Аргентине и фонда "Русский дом на краю света".

"Надеюсь, что такого рода мероприятия будут действительно способствовать лучшему взаимопониманию между нашими народами, которое базируется на дружбе и глубоком уважении", - сказал на церемонии посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Паллада" и "Крузенштерн" вместе с еще одним барком Росрыболовства "Седов" совершают кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы. "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - 8 декабря из Калининграда. На борту парусников пройдут мореходную практику в общей сложности 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании и преодолеют около 100 тыс. морских миль.

Теги
АргентинаРоссия
Реклама на ТАСС
На МКС пройдут эксперименты для российских вузов
В Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что , в частности, планируется мониторинг лесных экосистем для МГТУ им. Баумана в рамках эксперимента "Дубрава"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС