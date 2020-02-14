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В рамках перекрестного Года Киргизии и России пройдут более 200 мероприятий

Церемония открытия состоится 27 февраля в Москве в Государственном Кремлевском дворце

БИШКЕК, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 мероприятий запланировано к проведению в рамках Года Киргизии в РФ и Года России в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в российском посольстве в Бишкеке.

"В общей сложности запланированы около 220 мероприятий во время проведения перекрестного Года России и Киргизии в сфере культуры, экономики, образования, науки и так далее", - отметил сотрудник диппредставительства.

В частности, по его словам, во время перекрестного года состоится совместный экономический форум в Екатеринбурге, культурный и экономический форумы в Санкт-Петербурге. "Большое количество совместных мероприятий будут посвящены 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне", - заверил собеседник.

Как планируется, церемония открытия перекрестного Года России в Киргизии и Года Киргизии в РФ состоится 27 февраля в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

Договоренность о проведении в 2020 году перекрестного года была достигнута во время государственного визита президента России Владимира Путина в Бишкек в марте 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссия
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