На Кавказе появится автомаршрут "Легенды Эльбруса"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Автомобильный туристический маршрут "Легенды Эльбруса", который на первом этапе охватит четыре региона Северного Кавказа, планируется сертифицировать в течение 2020 года, сообщил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. Представители ассоциации и региональных властей считают, что создание такого маршрута и развитие автомототуризма позволит увеличить поток туристов в СКФО, создать современную инфраструктуру и рабочие места.

В начале февраля Минэкономразвития разработало проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в котором дается определение автотуризму как виду туризма. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С видом на Эльбрус

Маршрут на первом этапе охватит четыре региона Северного Кавказа из семи: Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Ставропольский край. Весной в одном из регионов пройдет межрегиональное совещание с участием представителей ассоциации из различных регионов и экспертов. На нем будет обсуждаться не только создание маршрута, но и развитие автотуризма в округе в целом, сообщил ТАСС Лобарев.

"Согласно плану работы на 2020 год, ассоциация планирует сертификацию так называемых пяти народных автомаршрутов в РФ, в том числе и маршрута Северо-Кавказского федерального округа "Легенды Эльбруса". На совещании мы проведем экспертизу маршрута на предмет его готовности к сертификации, выскажем свои пожелания и рекомендации для популяризации данного маршрута", - сказал собеседник агентства.

Участники обсудят создание придорожной инфраструктуры, вопросы безопасности. "Часто стоянки делаются вдали от туристических мест, это не очень хорошо. Мы будем также смотреть, на какие расстояния от стоянок будут удалены места оказания помощи водителям", - сказал Лобарев. В ассоциации рассчитывают, что удастся проложить маршрут вдоль туристических объектов, а также в сельской местности, где автотуристы смогут ознакомиться с бытом местного населения. "Мы думаем, что иностранным гражданам это тоже будет интересно", - добавил он.

Туристы и рабочие места

В регионах Северного Кавказа есть все условия для развития автомобильного туризма, считают эксперты. "Маршрут позволит расширить спектр услуг, предоставляемых автотуристам, что будет способствовать увеличению желающих посетить наш регион", - сказал ТАСС и. о. министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков.

В Карачаево-Черкесию практически все туристы добираются автотранспортом, поскольку в республике нет аэропорта и железной дороги. "И если будет разработанный и сертифицированный маршрут, это позволит нам привлечь еще больше туристов", - сказал ТАСС замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.

В Северной Осетии считают, что маршрут позволит лучше позиционировать Северный Кавказ, сказал ТАСС врио председателя республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев. "Большой плюс в том, что он межрегиональный. Если взять среднестатического туриста, то он скажет, что едет на Кавказ. Туристы могут посетить несколько регионов по этому маршруту, а потом уже, возможно, что-то выбрать для себя, где им больше нравится", - сказал собеседник агентства.

Появление автомаршрута позволит не только увеличить турпоток, но и развивать сопутствующие направления экономики регионов. Так, по словам руководителя представительства Общенациональной ассоциации автомототуризма на Северном Кавказе, руководителя проекта "Горная Россия" Темиржана Байсиева, при создании новых инфраструктурных объектов в регионах появятся рабочие места. "Наш проект автомаршрута должен стать привлекательным для туриста не только благодаря красивым местам, но и за счет сервиса, который будет здесь предоставляться. Кроме того, он подразумевает создание новых рабочих мест, что очень важно для наших субъектов", - сказал он.

По словам Кодзаева, создание новой инфраструктуры поможет развитию самозанятости в регионе. "В зависимости от того, сколько мы создадим таких придорожных сервисов, общая цифра рабочих мест может увеличиться на хороший показатель, и это все будет сфера туризма. Говорят, что сфера туризма является генератором развития порядка 53 отраслей, это генератор всех отраслей экономики", - отметил Кодзаев.

Деньги и ресурс

Для создания маршрута необходимо продумать удобное расположение придорожной инфраструктуры, точек питания, учесть вопрос безопасности, состояния дорог, а также расположение мест оказания помощи водителям. В одиночку со всеми вопросами регионам будет сложно справиться, необходима поддержка федерального центра, считают эксперты.

Присоединиться к маршруту готовы и другие регионы округа. "Ингушетия - самый маленький по площади регион России, но туристический потенциал его огромен. <...> Такой региональный маршрут должен стать популярным", - считает региональный представитель Общенациональной ассоциации автомототуризма в Ингушетии Магомед-Башир Гелисханов. Аналогичные планы - в Дагестане и Чечне.

По словам экспертов, для создания необходимой и качественной инфраструктуры регионам понадобится финансовая помощь. "Регион должен определить точки и помочь с землей, механизмы федеральной поддержки пока прорабатываются, скорее всего, субсидия. Вероятнее всего, это будут пункты придорожного сервиса с соответствующей инфраструктурой: пунктом общественного питания, торговыми точками, санитарными узлами, местами отдыха", - сказал ТАСС Шогенцуков.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев также отметил, что в настоящее время развитие системы кемпингов и автостоянок в крае затруднено в связи с тем, что наиболее популярные туристические объекты, в том числе памятники природы, расположены в зонах особо охраняемых природных территорий.

По мнению Лобарева, появление сертифицированного маршрута и определение автотуризма в федеральном законодательстве позволят претендовать на господдержку при его организации.

Министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев рассказал, что власти республики готовы помочь в организации маршрута на территории Чечни, при необходимости подключить административный ресурс и помочь с инфраструктурой.