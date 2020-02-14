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KLM извинилась за запрет пользования туалетом в самолете из-за коронавируса

Как сообщили в авиакомпании, "ошибка произошла из-за человеческого фактора"

ТАСС, 14 февраля. Нидерландский авиаперевозчик KLM принес официальные извинения южнокорейским пассажирам за запрет на пользование туалетом на борту из-за опасений в заражении коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Ошибка произошла из-за человеческого фактора, и мы собираемся серьезно с этим разобраться, - заявил на пресс-конференции глава регионального подразделения KLM Гийом Гласс, слова которого приводит агентство. - Мы глубоко сожалеем, что в случившемся была усмотрена дискриминация, что, конечно, не являлось намерением экипажа".

В понедельник один из южнокорейских граждан на борту авиарейса Амстердам - Сеул не смог воспользоваться туалетом после того, как бортпроводники разместили сообщение на корейском языке, в котором говорилось, что уборной могут пользоваться только члены экипажа. Недовольный пассажир поделился фотографией данного объявления со своими знакомыми, которые позже разместили его в Twitter с призывом бойкотировать авиаперевозчика. Вскоре после этого компания подверглась критике со стороны южнокорейских интернет-пользователей, которые заявляли, что летевшие на самолете граждане подверглись дискриминации.

В среду Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея опубликовало предупреждение в адрес KLM в связи с дискриминационными мерами компании. 14 февраля посол Нидерландов в Сеуле на встрече с главой южнокорейского министерства выразил сожаление в связи с произошедшим.

Теги
НидерландыКитайРеспублика КореяКитайская вирусная пневмония
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