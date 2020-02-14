Туристы случайно привезли в Новосибирск в своем багаже жабу из Таиланда

ТАСС, 14 февраля. Новосибирский Центр реабилитации диких животных ищет возможность вернуть в юго-восточную Азию жабу, которые туристы случайно привезли из Таиланда в своем багаже. Об этом ТАСС сообщили в центре.

"Накануне на горячую линию Центра реабилитации диких животных позвонили люди, прилетевшие из Таиланда и рассказали, что у них из чемодана выглядывает жаба. Мы забрали ее, это оказалась чернорубцовая жаба, жительница юго-восточной Азии", - рассказала пресс-секретарь Алиса Богомолова.

Чернорубцовая жаба - обычный вид для всей юго-восточной Азии, такое же привычный, как в России - зеленая. Земноводное обработали от паразитов, и сейчас оно находится на карантине.

Специалисты Центра реабилитации диких животных хотели бы найти добровольцев, которые, направляясь в юго-восточную Азию, возьмут жабу с собой. Но они опасаются, что не смогут оформить документы, нужные для ее официального вывоза, рассказывает Богомолова. Амфибий числом до пяти штук из России можно вывозить без специального разрешения Россельхознадзора. Однако, для этого нужно разрешение ветеринарной службы.

"У животного должен быть ветеринарный паспорт и какой-то идентификатор, скорее всего кольцо на лапку, жабе чип, скорее всего, не вводится", - рассказали ТАСС в Управлении ветеринарии города Новосибирска.