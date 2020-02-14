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Средняя стоимость свидания в День святого Валентина в Москве составляет 14,5 тыс. рублей

Дешевле всего романтический день обойдется для пары в Александрии, Белграде, Алжире, Маниле и Тунисе
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Романтическое свидание в Москве в День святого Валентина обойдется в среднем в 14,5 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше по сравнению с Нью-Йорком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

Отмечается, что Москва заняла 50 место в рейтинге городов по стоимости свиданий. Рейтинг, опубликованный ко Дню Святого Валентина информационным ресурсом Upgraded Points, анализирует стоимость ужина из трех блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары в 120 городах мира, используя данные о стоимости жизни сайтов Expatistan и Numbeo.

"По данным рейтинга, романтическое свидание в Москве обойдется в среднем в $230 (около 14,5 тыс. рублей). Из этой суммы $146 (около 9 тыс. рублей) составят расходы на билеты в театр, а на ужин придется потратить $65 (около 4 тыс. рублей).

Традиционный "романтический набор" в Москве обойдется примерно в ту же сумму, что и в Милане или Тайбэе ($228), Стокгольме или Дубае ($225), Канберре или Дублине ($223).

В топ-5 самых дорогих городов для свиданий вошли Нью-Йорк ($566), Бостон и Цюрих ($425), Сан-Франциско ($423), Сан-Диего ($409). А дешевле всего романтический день обойдется для пары в Александрии ($64), Белграде и Алжире ($70), Маниле ($71) и Тунисе ($72).

"Москва сегодня - это современный мегаполис с театрами мирового уровня, ресторанами и барами на любой вкус, удобной транспортной инфраструктурой. Все это позволит влюбленным в Москве отметить сегодняшний праздник так же красиво и романтично, как и в других крупнейших городах мира", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.

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