Около 35 млн рублей направят в КБР на дополнительное образование

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Около 35 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на реализацию программ нацпроекта "Демография" в 2020 году, по которым планируется переобучить людей предпенсионного возраста и молодых мам. Об этом сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов.

"В целях реализации национальных проектов в программу (госпрограмма "Содействие занятости населения" - прим. ТАСС) интегрированы мероприятия федеральных проектов "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин", создание условий дополнительного образования для детей в возрасте до 3 лет национального проекта "Демография". По вновь вводимым мероприятиям на переобучение предпенсионеров (312 человек старше 50-летнего возраста), предусмотрен объем финансирования более 25 млн рублей, на переобучение 167 женщин - 9,5 млн рублей", - сказал министр на заседании кабмина КБР.

Он отметил, что средства, необходимые для реализации программы и исполнения расходных обязательств КБР, предусмотрены в региональном бюджете.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.