ГП проверит данные о неэкологичных технологиях строительства мусоросжигательных заводов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура проверит данные СМИ об использовании технологий строительства мусоросжигательных заводов, не отвечающих экологическим требованиям, а также законность расходования бюджетных средств.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, проверки реализации мероприятий федеральных проектов "Чистая страна" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" проводятся постоянно. Проверяют законность расходования бюджетных средств на строительство объектов обработки и утилизации отходов, на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

"В настоящее время Генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. В ходе нее будут проверяться появившиеся в средствах массовой информации сведения об использовании при строительстве мусоросжигательных заводов технологий, не отвечающих экологическим требованиям", - сообщили в ГП.

Эксперты в публикациях СМИ отмечают, что строящиеся объекты предполагают использование устаревшей технологии, в том числе очистки газов, несмотря на имеющиеся новейшие стандарты в этой области, внедренные в ряде других стран.

"В этой связи даны поручения Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Московской области. К проверке привлечены специализированные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - отметили в надзорном ведомстве. Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании "Российский экологический оператор" запрошены сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора. Прокуроры проверят законность выдачи разрешений, соблюдение порядка прохождения экологической экспертизы. Также внимание уделяется выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения.

"В целях получения экспертного заключения привлечены ведущие научные учреждения. По результатам будет объективно оцениваться законность деятельности хозяйствующих субъектов, уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти", - добавили в Генпрокуратуре.