Кузнецова: оставленных в аэропорту Шереметьево детей готов воспитывать их отчим

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что отчим двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, готов их воспитывать.

"По нашим сведениям, отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать", - приводит пресс-служба в пятницу слова детского омбудсмена.

По мнению Кузнецовой, необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу, выяснить, насколько есть воспитательный потенциал в новой ситуации, понять, возможно ли восстановление детско-родительских отношений, чтобы дети снова не оказались в аэропорту.

"Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе. Конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась", - отметила Кузнецова.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Детей привезли в Комсомольск-на-Амуре, где передали бабушке по материнской линии после оформления временной опеки. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья.

В пятницу стало известно, что мать забрала детей, они будут жить с ней. Ранее отца детей задержали, его подозревают в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").