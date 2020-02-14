{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кузнецова: оставленных в аэропорту Шереметьево детей готов воспитывать их отчим

Детский омбудсмен отметила, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что отчим двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, готов их воспитывать.

На эту тему

"По нашим сведениям, отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать", - приводит пресс-служба в пятницу слова детского омбудсмена.

По мнению Кузнецовой, необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу, выяснить, насколько есть воспитательный потенциал в новой ситуации, понять, возможно ли восстановление детско-родительских отношений, чтобы дети снова не оказались в аэропорту.

"Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе. Конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась", - отметила Кузнецова.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Детей привезли в Комсомольск-на-Амуре, где передали бабушке по материнской линии после оформления временной опеки. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья.

В пятницу стало известно, что мать забрала детей, они будут жить с ней. Ранее отца детей задержали, его подозревают в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФСИН предложила вести запись родственников на свидания с заключенными на портале госуслуг
Через портал ФСИН также предлагает предоставить возможность адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС