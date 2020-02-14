{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хайнань в 2020 году планирует увеличить поставки свинины на внутренний рынок КНР

В регионе действуют 1068 крупных свиноферм, которые способны за год вырастить 2,32 млн свиней

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань намерены увеличить объемы поставок на рынок Китая живых свиней и свинины, в частности за счет увеличения поголовья в крупных аграрных хозяйствах на 2,31 млн животных в 2020 году. Об этом сообщил замглавы местного управления по делам сельского хозяйства и деревни Мо Чжэнцюнь.

По его словам, в регионе действуют 1068 крупных свиноферм, которые способны за год вырастить 2,32 млн свиней, однако часть хозяйств еще не вернулась к работе после выходных по случаю Нового года по лунному календарю, продленных из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. В настоящее время поголовье свиней на острове составляет порядка 1,58 млн - на 1,97% меньше, чем в декабре прошлого года.

"Хайнань ведет строительство еще 54 крупных свиноферм. В 27 из них будет насчитываться более 10 тыс. голов, инвестиции в соответствующие проекты превысят 6,1 млрд юаней (примерно $873,3 млн - прим. ТАСС)", - уточнил Мо Чжэнцзюнь.

В последнее время в Китае произошло резкое сокращение поголовья из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая впервые была зафиксирована в начале августа 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны и распространилась в другие регионы, в том числе в граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян. По правительственным подсчетам, за год в результате эпидемии в КНР погибли более 1,2 млн животных.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Случаев заражения человека прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают такой риск, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
ФСИН предложила вести запись родственников на свидания с заключенными на портале госуслуг
Через портал ФСИН также предлагает предоставить возможность адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС