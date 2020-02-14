Хайнань в 2020 году планирует увеличить поставки свинины на внутренний рынок КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань намерены увеличить объемы поставок на рынок Китая живых свиней и свинины, в частности за счет увеличения поголовья в крупных аграрных хозяйствах на 2,31 млн животных в 2020 году. Об этом сообщил замглавы местного управления по делам сельского хозяйства и деревни Мо Чжэнцюнь.

По его словам, в регионе действуют 1068 крупных свиноферм, которые способны за год вырастить 2,32 млн свиней, однако часть хозяйств еще не вернулась к работе после выходных по случаю Нового года по лунному календарю, продленных из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. В настоящее время поголовье свиней на острове составляет порядка 1,58 млн - на 1,97% меньше, чем в декабре прошлого года.

"Хайнань ведет строительство еще 54 крупных свиноферм. В 27 из них будет насчитываться более 10 тыс. голов, инвестиции в соответствующие проекты превысят 6,1 млрд юаней (примерно $873,3 млн - прим. ТАСС)", - уточнил Мо Чжэнцзюнь.

В последнее время в Китае произошло резкое сокращение поголовья из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая впервые была зафиксирована в начале августа 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны и распространилась в другие регионы, в том числе в граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян. По правительственным подсчетам, за год в результате эпидемии в КНР погибли более 1,2 млн животных.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Случаев заражения человека прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают такой риск, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.