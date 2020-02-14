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Расходы на соцподдержку увеличились в Карачаево-Черкесии за три года на 15%

Они составили 3,3 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Финансирование социальной защиты населения выросло в Карачаево-Черкесии за последние три года на 15%, достигнув 3,3 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда и социального развития.

"В 2019 году на реализацию государственной политики в области труда и социальной защиты населения из федерального и республиканского бюджетов было направлено 3 млрд 398 млн рублей. За последние три года расходы на социальную защиту населения увеличились на 459,8 млн рублей", - говорится в сообщении по результатам итоговой коллегии министерства.

Общее количество получателей льгот, пособий и компенсаций в регионе составляет более 130 тыс. человек. В 2019 году в рамках проекта "Старшее поколение" в республике было закуплено 15 специализированных автомобилей для доставки пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения крупных населенных пунктов. В итоге с октября 2019 года углубленные обследования в медучреждениях прошли 1,9 тыс. пенсионеров.

За счет проекта "Старшее поколение" в городе Черкесске также будет построен дом-интернат для престарелых и инвалидов. Планируется, что строительство первой очереди завершится в 2020 году, полностью учреждение будет построено к концу 2023 года. Дом-интернат сможет принять 122 человека.

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