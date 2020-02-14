Жизни пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Ямале ничего не угрожает

ТАСС, 14 февраля. Жизни пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ничего не угрожает. Об этом сообщила глава региона Дмитрий Артюхов.

В пятницу в 400-500 метрах от порта Сабетта в ЯНАО вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.

"Соболезную семьям двух погибших при жесткой посадке вертолета вблизи поселка Сабетта. Жизни восьми остальных пассажиров на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков. Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - написал губернатор в Instagram.