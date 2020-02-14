Правительство вручит три премии имени Петра Великого в размере 3 млн рублей в 2022 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ учредило три премии имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая, которые будут вручаться с 2022 года за значительный вклад в укрепление российской государственности. Вручение премии будет приурочено к празднованию 350-летия со дня рождения российского императора, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, премии будут присуждаться раз в пять лет гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также авторским коллективам до трех человек и организациям за заслуги и значительный вклад в укрепление российской государственности по трем направлениям. Среди направлений перечислены социально-экономическое развитие РФ, формирование правового государства и укрепление международного авторитета страны.

Предполагается, что выдвигать соискателей премий будут федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы прокуратуры. Решение о присуждении премии будет принимать правительство России на основании предложений межведомственного совета по присуждению премии правительства РФ имени Петра Великого.

Отмечается, что лауреаты премии не могут выдвигаться на присуждение премии повторно.