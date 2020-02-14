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Консервативная организация США приветствовала идею конституционного определения брака в РФ

Директор по связям с общественностью организации Джозеф Грабовски заявил, что ни одно правительство не имеет права пересматривать определение института брака, который с логической и исторической точек зрения предшествовал какому-либо государственному строю и форме правления

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Идею зафиксировать в законодательном поле понятие брака как союза мужчины и женщины следует только приветствовать. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС директор по связям с общественностью американской консервативной некоммерческой Национальной организации в поддержку брака Джозеф Грабовски.

"Следует только приветствовать любые усилия по сохранению и защите в законодательном поле брака в качестве союза мужчины и женщины. Наша организация считает, что в этом и заключается брак. Ни одно правительство не имеет права пересматривать определение института брака, который с логической и исторической точек зрения предшествовал какому-либо государственному строю и форме правления", - отметил представитель организации, комментируя обсуждение рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ идеи зафиксировать в основном законе страны понятие брака как союза мужчины и женщины.

"Мы будем приветствовать любые действия любого правительства по сохранению этой истины", - заключил Грабовски, который также является исполнительным директором американской Международной организации в защиту семьи.

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся в четверг встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

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