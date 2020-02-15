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Правительство согласовало создание регистра россиян, имеющих право на льготы на лекарства

Сам регистр должен появиться в России до конца года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство одобрило создание федерального регистра россиян, имеющих право на льготы при получении лекарственных препаратов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительства, опубликованном на сайте кабинета министров в субботу.

"Законопроектом предлагается предусмотреть создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона также предусматривает определение правительством РФ порядка ведения федерального регистра граждан, пересмотр перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не реже одного раза в год, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регистр россиян, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, должен появиться в России уже до конца года. Минздрав России отмечал, что монетизация федеральных льгот привела к нарушению солидарного принципа в системе федерального льготного лекарственного обеспечения, что увеличило нагрузку на региональные бюджеты.

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