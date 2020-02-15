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Сотни авиарейсов отменены в Великобритании из-за приближающегося шторма Dennis

По сообщениям местной метеослужбы, шторм должен принести сильный ветер с порывами до 113 км в час и проливные дожди

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Сотни авиарейсов отменены в Великобритании из-за шторма Dennis, который должен обрушиться на территорию страны в субботу. Об этом сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн.

По его информации, бюджетная авиакомпания EasyJet отменила 230 рейсов, что должно затронуть около 40 тыс. пассажиров. "По причине прогнозов о неблагоприятных метеоусловиях, вызванных штормом Dennis, EasyJet, как и другие авиакомпании, на данный момент предвидит перебои в программе полетов на субботу, 15 февраля", - приводит агентство слова пресс-секретаря лоукостера.

Авиакомпания British Airways в свою очередь объявила об отмене в субботу 40 рейсов, которые должны были вылететь из лондонского аэропорта Хитроу. Авиаперевозчики рекомендуют своим клиентам изучать обновленную информацию о своих рейсах на сайтах и мобильных приложениях авиакомпаний, прежде чем выезжать в аэропорт.

По сообщениям британской метеослужбы, шторм должен принести сильный ветер с порывами до 113 км в час, а также проливные дожди. Прогнозы говорят о том, что в некоторых местах за день может выпасть месячная норма осадков, и в этой связи распространены 12 предупреждений об ожидаемых затоплениях и 141 предупреждений о возможных затоплениях.

В некоторых городах власти предпочли не дожидаться, когда реки выйдут из берегов, и с утра укрепляют берега мешками с песком. В графстве Западный Йоркшир к подготовке к наводнениям привлечена армия. Тем временем пользователей железных дорог также предупредили о возможных перебоях с отправлением поездов, а автолюбителей - о большой вероятности пробок из-за неблагоприятных метеоусловий и подтоплений.

На прошлых выходных Великобритания и страны Европы, в их числе Бельгия, Франция, Германия, пострадали от сильного шторма Ciara, который вызвал серьезные перебои в функционировании транспорта, также привел к отмене десятков авиарейсов, железнодорожного сообщения, переноса спортивных мероприятий, сотни тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередач. Пик нынешнего шторма, как ожидается, придется на субботу, после чего он пойдет на спад.

Теги
БельгияГерманияВеликобританияФранция
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