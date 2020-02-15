В митинге за референдум по Конституции в Москве приняли участие 300 человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 человек приняли участие в митинге в поддержку референдума по вопросу поправок в Конституцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 300 человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан", - сказали в полиции.

Таким образом, в ГУ МВД по Москве опровергли информацию организаторов о том, что митинг собрал несколько тысяч человек. Полиция разместила сделанный с беспилотника фотоснимок, подтверждающий немногочисленность собравшихся.

Ранее о том, что на акцию собрались несколько сотен человек передал корреспондент ТАСС.

Согласованный с мэрией Москвы митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ завершился в субботу на Суворовской площади без происшествий.