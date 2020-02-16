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Умерла медиаменеджер Гюзель Губейдуллина

О причинах смерти не сообщается

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Медиаменеджер Гюзель Губейдуллина умерла в США. Об этом сообщается в группе, созданной в Facebook для оказания помощи семье Губейдуллиной.

 "На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель", - говорится в сообщении.

Гюзель Губейдуллина окончила факультет журналистики МГУ, работала в пресс-службе "Росгосстраха", в газетах "Время новостей", "Бизнес", была финансовым обозревателем газеты "Ведомости", внештатным автором русскоязычной версии журнала Forbes. В 2010 году запустила онлайн-медиа о российском финансовом рынке Finparty.ru, в 2014 году ресурс был продан информационной группе Banki.ru. В 2015 году стала сооснователем медиа-проекта Finbuzz.com.

В последнее время жила в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

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