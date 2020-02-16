Московская епархия ожидает от правоохранителей усиления внимания к безопасности храмов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны обращать дополнительное внимание на безопасность в храмах, сказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.
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"Повышенное внимание к храмам со стороны правоохранительных органов могло бы быть", - сказал он.
По словам Александра Волкова, храмы в Москве проверяются на соответствие требованиям антитеррористической безопасности.
Он также отметил, что случаи, подобные нападению в храме на Бакунинской улице, "по большей части связаны не с террористическими угрозами, а с проявлениями неадекватности". "В этом плане сложно создать систему защиты, и каждый священник встречается с самыми разными людьми", - считает Александр Волков.